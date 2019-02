Sagitario - Domingo 24 de febrero de 2019: te envuelve un tono altamente positivo

Busca tiempo para arreglar diferencias con tu pareja, sigue con tu relación actual y no tomes una decisión intempestiva basándote en apariencias. Podrías ser injusto, o injusta, a la hora de dejar a quien amas, y al mismo tiempo perder a quien de veras está a tu lado con desinterés y cariño.

Si terminaste hace poco una relación con alguien y estás algo triste y deprimido hoy comienzas a vivir tu etapa de la reconstrucción sentimental. Tu vida íntima se sacude positivamente y ya no lloras más sino te yergues y avanzas a tu futuro con toda la fuerza de tu signo sagitariano.

Salud

No abuses del alcohol ni de los productos con cafeína en este domingo pues la sensibilidad de tu signo es muy fuerte y puedes sentirte algo inestable si no equilibras tus comidas de manera adecuada y no te alimentas con sentido común.