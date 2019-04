Sagitario – Domingo 14 de abril de 2019: te encaminas en una nueva dirección sentimental

A pesar de ciertos contratiempos iniciales continúas en un ritmo de ascensos y logros. No existen las casualidades y te darás cuenta pues tu signo sagitariano está recibiendo fuertes sorpresas provenientes del tránsito de tu regente por tu signo.

Un encuentro fortuito se transforma en algo más serio en tu vida amorosa. Si una relación romántica termina no te inquietes ni te sientas mal porque es lo más conveniente. En estos momentos cada cambio tiene su por qué y en tu caso se orientan de manera positiva. Escucha más la voz de tu corazón y encontrarás las respuestas.

Amor Algo que pensabas estaba ocurriendo sólo de manera casual se convierte en una costumbre y empiezas a interesarte por una persona que inicialmente no te atraía, pero que ahora se está volviendo cada día más importante en tu vida sentimental.

Salud Debes cuidar mucho tu piel y tus ojos porque estás muy sensible con el tránsito planetario presente. Unas buenas gafas oscuras y una crema de protección solar serán los elementos que te ayudarán a mantenerte en óptimo estado de salud.

Trabajo

Si has estado sin empleo, ahora se pone punto final a esa situación. La suerte, la fortuna y el dinero han empezado a sonreírte y a cambiar tu derrotero para lo mejor. No obstante debes ser cauto y no alardear de tus éxitos laborales.