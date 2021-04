Sagitario - Miércoles 7 de abril de 2021: tu tensión te trae creatividad

Este día te sentirás luchador por el tránsito de Saturno en cuadratura con Urano, sentirás una fuerte cantidad de tensión interna, esa tensión te da un suministro interminable de energía creativa y espontánea que te hace muy productivo, pero también controversial. Cosa que no te importa porque eres seguro, independiente, y consciente de ti mismo.

No se podría pedir más en términos amorosos, el día de hoy el universo te bendice con una super energía para el amor, porque tienes a Venus en conjunción con el Sol en la casa 5 la casa de los placeres, además el Sol con un trígono a Marte y Venus con un sextil a Júpiter.

No se puede pedir mas buena energía amorosa, apasionada y con buena comunicación todo eso a lo grande, sólo dosifica la super pasión de Marte para no arruinar este excelente momento. Cuidado también con los embarazos si es que no los deseas.