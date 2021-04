Sagitario - Miércoles 21 de abril de 2021: te sentirás temperamental

Por el paso del signo de Aries por tu casa 6 la casa de la salud, debes tener especial cuidado en los huesos del cráneo y la cara porque ese signo gobierna la cabeza. No está de más cuidarse de caídas y los problemas con golpes.

Te gusta trabajar en secreto y no te gusta publicar tus logros. Y desafortunadamente puedes ser culpado por cosas de las que no eres responsable, así que no te arriesgues. Es la energía de Marte pasando por la casa 12 la casa del Karma.