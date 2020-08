Libra - Jueves 6 de agosto: te preguntas cómo resolverás asuntos que quizá no te pertenezcan

Los objetivos que tenías en mente no son precisamente los que tienes hoy, pues la luna te ha pegado profundamente haciéndote cuestionamientos que en apariencia no tienen sentido.

Pronóstico del día : el pronóstico del día te llena de intranquilidad sobre todo por aquello que callas, pero es momentáneo. La carta regente te proporciona las herramientas para no sentirte en desesperación a pesar de que la paciencia no es tu fuerte.

AMOR Avanzas de algún modo o de otro, sin importar lo evidente. Estás un tanto ausente pero no todo es negativo, te cuesta sentirte en plenitud pero harás lo posible por controlarte.

Tu pareja te muestra diferentes panoramas para que tengas soluciones inmediatas pero si consideras que no es suficiente, puedes aislarte un momento y evitar adversidades y conflictos.

Si no tienes pareja en este momento no te preocupes pues en realidad no es un buen momento para ello ya que tu soltería te llevará a la buena energía.