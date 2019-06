Horóscopo del 28 de junio | Comenzarás algo nuevo en tu vida

Hay un equilibrio armónico en tu horóscopo asociado con tus problemas de salud. Los cabellos y la piel requerirán un especial cuidado en el día de hoy, pero si orientas adecuadamente tu energía en ese sentido lograrás buenos resultados. Atiende tu teléfono, pero no interrumpas una plática sensible con tu pareja por estar respondiendo llamadas o mensajes en el momento menos oportuno, no te conviene.