Horóscopo del 27 de octubre | Llega una racha de empoderamiento

Martes de empoderamiento, día donde importante para no manejarte por emociones fuertes ni impulsos repentinos, para ello encuentras un sextil entre Plutón y la Luna, misma que sigue en luminosidad creciente.

Entregarías lo mejor de tu instinto al menos por un momento, es lo que indica la regencia de Piscis como conciliador, ahora mejor que nunca podrías sentirte con las ganas de no detenerte en ningún momento.

No podemos olvidar que Mercurio continúa en su etapa retrógrada y haría que todo se sienta mucho más lento sin importar los planes o la energía que imprimas. Pero la energía del cosmos contrarresta un poco su dura racha. Número cinco de la buena suerte, grandes oportunidades para triunfar en equipo, pues de pronto te das cuenta que entre más cabezas, más fáciles son las pruebas diarias.

Energía general: es probable que hayas luchado contra la corriente durante el presente mes, que nada te detenga ni te haga sentir que no encontrarías las mejores oportunidades del día para sentirte en ventaja ante la negatividad. Es la regencia de Mercurio la que con alta probabilidad estaría haciendo que de pronto te muevas positivamente.

Que no te sorprenda hoy la buena energía del sextil entre la Luna y Plutón, es probable que sea la que genere el ánimo correspondiente para salir convincente y decidido a realizar las metas que te propongas hoy sin importar los obstáculos.

Hoy el número cinco es el favorable, podría ser que estuvieras pensando en incluir a tu pareja o familiar en un asunto de negocio, pero como sugerencia no sería lo ideal. Solo son sugerencias, pero en realidad lo agradecerías más adelante. Recuerda que por una razón las cosas van por separado, a pesar de que existan quienes te tengan la confianza suficiente para que nada te detenga nunca.



SIGNOS DE TIERRA (Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: tremenda energía es la que te ilumina gracias a la Luna que en crecimiento se encuentra, por ello te sentirías con muchas ganas de hacer todo a la vez. Debes procurar no ser desmedido, pues esa energía que estarías desbordando no es precisamente tan buena cuando tus emociones son variables. Concéntrala en lo que te urge y no mundano.