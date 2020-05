Horóscopo del 10 de mayo | Un día ideal para comenzar algo

Si eres nativo del elemento fuego , o sea, Aries, Leo o Sagitario, harás algo diferente, no esperes y olvida con una sonrisa a quien te hirió alguna vez ¡no hay mejor lección para ese tipo de gentes que tu indiferencia! Recogerás mañana lo que siembres hoy, hazlo todo sin esperar nada en cambio y recibirás mucho más de lo que pensabas.

Está comenzando una nueva y feliz etapa en tu vida sentimental que no debe empañarse con sombras tristes ni recuerdos traumáticos del pasado.

No traigas a colación situaciones con tus parejas anteriores ni provoques escenas de celos en tu relación amorosa actual.

¿Lo mejor? Tomarlo todo lo más deportivamente posible, sin dejar que las preocupaciones laborales te agobien y no puedas relajarte en este fin de semana.

En el caso de los tauranos que están celebrando cumpleaños este domingo Vas a sentir impulsos irresistibles de salir de compras, gastar y meterte en deudas que no te convienen.

Si tienes algún dinero en tus manos no corras enseguida a las tiendas o las compras por Intranet. Retenlo un poco más, espera una mejor circunstancia económica y verás cómo le sacas más partido. ¡Controla tu bolsillo!



Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, no hay ninguna palabra que no pueda decirse con un rostro amable y una sonrisa. EL tránsito planetario actual te recuerda que todo es relativo y hay quienes se quejan de no tener dinero para comprar un par de zapatos nuevos, y entonces, bruscamente, se encuentran con alguien a quien le faltan ambos pies.