Escorpión - Viernes 21 de agosto de 2020: hay una plenitud en ti como pocas veces

DINERO Es muy probable que seas una persona disciplinada y que hayas guardado la distancia social en estos días de confinamiento. Por eso simple y sencillamente te has reforzado, a pesar de que a veces tienes mucha ansiedad, el dinero es parte de lo que has ahorrado o de lo que te hará sentir en prosperidad cuando todo vuelva a la normalidad.



Si estás soltero : resulta ser que quien considerabas tu amigo no resultó ser tan fiel o leal y ha dicho una serie de cosas de tu ex pareja y tú qué andan incluso en las redes, relájate enfrenta la persona si es que has detectado quien es y libera esas situaciones a capa y espada para que no te vuelvan a poner en vergüenza.