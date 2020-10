Escorpión - Viernes 16 de octubre del 2020: pondrás un alto a todo distractor externo

Siguiendo la línea de los días en el presente mes, estás en un buen momento para encontrar soluciones que no veías antes. La luminosidad lunar comienza, es nueva y ejerce emociones variadas, pero para ti en buena gracia.

Un buen momento para hacer que la energía del sol y la luna en Libra, generen altas vibraciones en ti. Como signo de aire, Libra disipara las dudas sobre algunos pasos que recientemente diste de los cuales no tendrías mucha seguridad en dar.

Pronóstico del día: la energía cósmica de Mercurio, no siempre es mala, en este caso ejerce el detener situaciones adversas, de pronto te sentías en un acelere tal que no podías detenerte. Por lo menos en el presente momento tienes las herramientas para no ejercer ansiedad o presión tal que genere malas energías.