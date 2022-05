Eclipse total de Luna: llegó la hora de enfrentar tus emociones

En cuanto a emociones, escribe todo aquello que quieras soltar o que ya no desees y con cuidado quema ese papel, no importa el día que lo hagas, simplemente ten claridad de que estás comprometiéndote a soltar algo. En este fin de semana no te aconsejo que pongas a cargar tus cuarzos, piedras, cristales u oráculos, porque esta es una energía de depuración, así que espera a la siguiente Luna llena en junio y ahí sí podrás cargarlos con energía más poderosa.