Que ni le pregunte: Sherlyn no está dispuesta a prestarle el vientre a Lambda García para que sea padre

El pasado lunes, 22 de febrero, a Sherlyn se le cuestionó si le prestaría su vientre a su amigo Lambda García, quien es homosexual, para que logre ser padre. "No, yo estoy muy contenta con los procesos que tengo y me parece que así funciona bien", contestó la actriz en declaraciones transmitidas en el show mexicano 'Chismorreo'.



Hace un año, la pareja protagonizó una polémica luego de que en febrero, él dijo a 'Ventaneando' que Sherlyn le propuso ser el padre de su hijo. "Me dijo 'oye, vamos a hacer ahí un pacto’ y le dije: 'No, ahí para mí sería muy difícil'. Es complicado, siendo amigo, dar la 'semilla'. No te puedes deslindar (como papá)".