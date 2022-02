Juan Soler logró llevarse bien con Maki luego del divorcio gracias una lección de su infancia

Maki Moguilevsky y Juan Soler fueron una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento. Desafortunadamente, tras 15 años de matrimonio, los actores se separaron. A pesar que hoy en día no son pareja, ambos comparten una buena amistad, la cual ha sido cultivada por ambos lados.

En este sentido, Juan Soler recientemente se sinceró sobre cómo ha logrado mantener una buena relación con su exesposa, a quien quiere, respeta y admira e incluso también le confía a su pequeña bendición, Borges.

Juan Soler reveló su estrategia para llevarse bien con Maki



Una de las cosas más importantes de la buena relación entre Maki y Juan tras su divorcio es que ninguno de los dos ha hablado mal del otro.

En el caso del actor de 56 años, este respeto que le tiene a su ex mujer y madre de sus hijas es parte de la educación que tuvo desde niño, según explicó en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

El protagonista de ‘La mexicana y el güero’ considera que es sumamente importante siempre hablar bien del otro, y en caso de que no tengas nada bueno que decir, es mejor callarlo.

"Jamás evidenciar nada de una mujer y siempre hablar bien de la mujer. Quizás tenga algo malo, pero entonces hablar de la parte buena... Si no tienes nada lindo que decir de alguien, ni la nombres, y cuando tiene cosas buenas esa persona, pues resaltarlo."



En el caso de su relación con Maki, realmente es mucho más sencillo para el actor hablar bien de ella, ya que él se quedó en su corazón con lo bueno de su exesposa.

“Me quedé con la parte buena de Maki, que tiene muchas. Es una mujer que realmente quiero mucho y respeto mucho y que solo tengo puros buenos deseos para con ella”.

Esto ha permitido que hoy en día ambos sean muy buenos amigos, lo cual provoca que puedan estar disfrutar juntos de sus hijas, Mía y Azul.

“Me llevo increíble con Maki ahora… Si como en la casa de las nenas, y está Maki, comemos con Maki. Nos divertimos, nos hablamos mucho por las chiquitas."

Esta madurez y buena relación que mantiene con la actriz es un gran logro de ambos. Sin embargo, tampoco fue algo de la noche a la mañana.

Juan Soler la pasó muy mal durante las primeras etapas de su vida como soltero tras su divorcio, periodo en donde también aprendió varias cosas que le ayudaron a sobrellevar el duelo y reconocer los errores que ya no quiere cometer.

Juan Soler explicó qué aprendió de su divorcio con Maki



El protagonista de ‘La mexicana y el güero’ admitió que su divorcio fue una de las situaciones más complejas y duras que ha vivido.

“Estuve dos años deprimido. Fui un inservible, no produje nada. No aceptaba trabajos”

No obstante, el tiempo y acudir con su psicóloga Paty, a quien aún sigue viendo una vez al mes, le ayudó a sanar su corazón y darse cuenta de dos cosas.

La primera es que su divorcio no fue un fracaso en su vida, sino más bien fue el desenlace natural que se da cuando dos personas toman caminos diferentes.



La segunda fue comprender la complejidad del matrimonio. De acuerdo con Soler, cuando uno se casa no se trata de una relación de dos personas, sino de tres.

“No son dos personas en un matrimonio, sino tres. Está el individuo que era Maki, el individuo que era Juan y la pareja… Es una triada, no son dos personas, sino tres, y cada quien merece, su espacio, su respeto y su individualidad”.



El actor explicó que entender esto le ayudó mucho a sobrellevar el duelo de su separación y a saber exactamente los errores que no quiere cometer en sus relaciones futuras.

Juan Soler y su nueva etapa en el amor tras su divorcio con Maki



Dos años después de su divorcio, Soler se reencontró en una reunión de secundaria con María José: la primera novia de su vida y con quien mantuvo un noviazgo en la secundaria y en la prepa, de los 15 a los 20 años.

Meses después de este reencuentro, María José se separó de su marido, y encontró en Juan Soler un gran apoyo para lidiar con su divorcio.

Su apoyo y conexión provocó que en un inicio disfrutaran de “la pureza de una relación sin interés”, la cual posteriormente evolucionó en un noviazgo a distancia que hoy en día disfrutan muchísimo..

“Me hace sentir bien, me la paso sensacional, me divierto, me encanta hablar con ella. Y pues que dure lo que tenga que durar”.