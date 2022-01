Gabriel Soto contó cómo superó la filtración de su video íntimo: Irina Baeva fue pieza clave

“Pues qué les digo..... ¡Disfruten! ¡¡¡Vaya violación a mi intimidad!!!” escribió Gabriel Soto el 21 de diciembre de 2020 en su Twitter tras la filtración y circulación en Internet de un video íntimo que grabó hace muchos años.

A más de un año de este suceso, Gabriel se sinceró sobre cómo sobrellevó esta situación que en su momento lo avergonzó y lo hizo vivir "épocas muy complicadas".

Gabriel Soto contó cómo superó la filtración de su video íntimo



Tres meses después de la filtración de su video íntimo, Soto explicó en el programa ‘Miembros al aire’ que la violación a su intimidad sí le afectó.

"Está feo, no está padre, sí te avergüenza. Es duro psicológicamente hablando y emocionalmente hablando".

Antes este tipo de situaciones que tienen un impacto psicológico y emocional, muchos famosos y personas en general, encuentran en la terapia psicológica la mejor forma de lidiar con ello.

No obstante, en el caso de Gabriel, su prometida Irina Baeva, sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda y su familia en general figuraron como piezas claves para sobrellevar y superar esta situación, sin necesidad de asistir a terapia, según reveló en una reciente entrevista para Infobae.

"A nivel emocional no fue necesario tomar terapia, con el apoyo también de mi familia, de mis hijas, evidentemente también de mi pareja, hemos llegado y ya, digamos que ya está en el pasado".

El paso del tiempo también ayudó a Soto a superar este escándalo en el que se vio envuelto y lo hizo también víctima de burlas y memes en redes sociales.

“Afortunadamente el tiempo ya ha pasado, ya estoy mucho mejor. Ya fue hace un año, fueron épocas muy complicadas porque es una violación a la intimidad”, explicó.

Más allá del apoyo de su familia y el paso del tiempo, el actor no se quedó de brazos cruzados. Tras esta ofensa contra su persona e intimidad, Gabriel decidió acercarse a las autoridades para denunciar el delito del que fue víctima.

Gabriel Soto denunció la filtración de su video íntimo



El actor de Soltero con Hijas tiene el respaldo de la ley para sancionar al o los responsables de la filtración de su video gracias a la Ley Olimpia, la cual sanciona a todos aquellos que violan la intimidad sexual de las personas en medios digitales, es decir, que toman, publican y distribuyen en Internet material de contenido sexual de una persona sin su consentimiento.

“Yo me acerqué a la Fiscalía, levanté la denuncia, siguiendo un proceso que, como todos los procesos legales llevan tiempo”.



Este proceso legal no ha sido sencillo. Sin embargo, el actor está totalmente convencido que vale la pena el esfuerzo por el daño que le hicieron, según explicó en entrevista para Efe.

“No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero, pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando”.

Por el momento, aún no se ha hecho público si se ya se identificó a la persona o personas que filtraron el contenido íntimo de Gabriel.

No obstante, la denuncia existe, la cual no sólo tiene un significado especial para el actor en la búsqueda de los responsables, sino también figura como una forma de dar el ejemplo a sus seguidores.

"Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes".