Evaluna reveló la traumática tradición familiar que odia: espera que a Índigo no le guste

El amor, apoyo y unión que existe en la familia Montaner muy probablemente serán cosas que Evaluna y Camilo le transmitirán su bebé Índigo. Asimismo, la cantante reveló un par de rasgos característicos de sus papás que le encantaría enseñarle a su pequeño o pequeña.

Evaluna contó los rasgos principales de sus papás que quiere transmitirle a Índigo



Durante una charla con Angie Romero en el podcast de Evaluna ‘En la sala’, la cantante contó que espera poder transmitirle a su hijo la pasión y entrega que siente su padre, Ricardo Montaner, por cada una de las cosas que se propone hacer.

“Mi papá probablemente es la persona que he conocido que más trabaja y lo hace con tanto amor y pasión, que es realmente motivante… espero poder transmitirle eso a Índigo”.

Del lado de su mamá, espera poder instruirle a su bebé la importancia de las tradiciones familiares.

Evaluna explicó que su mamá, Marlene Rodríguez Miranda, es muy buena manteniendo los momentos más especiales de la familia como poner la mesa para celebraciones como Navidad o el Día de Acción de Gracias.

No obstante, existe una tradición que Evaluna odia y espera que su hijo o hija no la repita.

Evaluna reveló la tradición familiar que espera que a Índigo no le guste: la odia



De acuerdo con Evaluna, en el pasado, cada cumpleaños su familia solía practicar una acción que para ella era traumática: la tradicional mordida al pastel.

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan 'Happy Birthday' lo odio. No me gusta, para nada. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica”.

Debido a que la cantante detesta esta acción, su familia dejó de hacerla. No obstante, espera que en un futuro a su hijo o hija tampoco le guste.

"Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”.