El ABC de Quique Usales para un afeitado perfecto (quedarás con cara de bebé)

Quique opina: Una vez que eliminé todos los vellos de la cara, me lavo con agua bien fría para cerrar los poros nuevamente, y quitarme toda la crema. Reviso que no haya quedado nada sin rasurar, me seco y me aplico mi crema humectante con ácido hialurónico que me refresca toda la piel. Me la pongo en todos lados, en la frente también.