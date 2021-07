Las cinco recomendaciones de nuestras editoras para vivir mejor

Nunca fui de hacer mucho ejercicio, pero odio quedarme quieta. Cuando llegó la pandemia mi apartamento me quedó pequeño. No había mucho espacio para moverme lo suficiente y empecé a buscar la manera de hacer algo de ejercicio en casa. Encontré dos aplicaciones que me gustaron mucho, una para hacer yoga ( Down Dog) y otra para hacer cardio ( Freeletics), y ahora no puedo vivir sin ellas. Uno puede personalizarlas, por ejemplo, escoger el tiempo, la dificultad y los objetivos. Después de usarlas varios meses, ha sido muy gratificante lograr tocar la punta de los dedos de los pies con las manos o hacer más de 20 burpees sin morir en el intento. No hay que ser la mejor deportista para hacer algo de ejercicio y aprovechar que es muy beneficioso para la salud.