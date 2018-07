Pippa falló en todo y Meghan dio una lección de estilo en el bautizo del príncipe Louis

Meghan Markle y Pippa Middleton fueron las dos invitadas que más llamaron la atención en el bautizo del príncipe Louis. Y no necesariamente para bien. Aunque Meghan eligió un tono neutro oliva, no logró pasar desapercibida: la duquesa impactó con su look monocromático y elegante (aunque ligeramente invernal). Mientras que Pippa falló en todo: usó un poco favorecedor vestido celeste con falda plisada que la puso en el top de la lista de las peor vestidas.

El sombrero El fascinator verde de Meghan es del diseñador Stephen Jones. Una elección que es una declaración de estilo: Jones es considerado una de los sombrereros más radicales e importantes del siglo y es el mismo de la célebre boina blanca que usó Meghan para conocer a la reina. Precio de la pamela de Meghan: $2,500 estimado El sombrero de Pippa, al igual que el de Kate, era de su sombrerera favorita Janet Taylor. Se trata de una modificación en paja tejida azul con ala levantada y detalle de paja rizada y plumas de ganso del modelo Alessandra. Precio del sombrero de Pippa: $779

El vestido El corte del vestido de Meghan fue el favorecedor (y su favorito) estilo Jackie. El vestido de falda recta y cintura marcada por un delgado cinturón con hebilla dorada, tenía escote barco y las mangas estilo dolman. Por segunda ocasión, Meghan eligió un diseñador hombre y estadounidense: Ralph Lauren. Se trata de la modificación de un vestido largo de la colección Resort 2019 y existe una versión económica del vestido en jersey por $93 dólares. Precio del vestido de Meghan: $5,000 estimado Pippa eligió un vestido celeste de manga larga a la medida de Alessandra Rich, conocida por sus cortes ceñidos a la cintura. Un desacierto en la silueta de embarazo de Pippa que le cortaba el talle en líneas horizontales. La falda tableada midi, la botonadura, cuello de camisa y manga larga completaron un cándido look que no le hizo justicia a la hermana de la duquesa. Precio del vestido de Pippa: $1,413

Los zapatos Meghan eligió unos zapatos italianos de Sergio Rossi en gamuza verde oliva. Se trata de los icónicos stilettos Godiva. Precio de los zapatos de Meghan: $595 Para rematar Pippa llevó unos zapatos de corte d’Orsay de Jimmy Choo en seda pálida con cintillo al tobillo que -aunado al largo de la falda- no dejaban ver sus piernas de forma estilizada. Precio de los zapatos de Pippa: $695

Otros complementos Para complementar un inusual peinado con una coleta baja, Meghan eligió sus aretes Galanterie en oro blanco y diamantes de Cartier. Precio de los aretes de Meghan: a partir de $6,900 (dependiendo de los quilates). La duquesa llevó en las manos un par de guantes de piel color olivo. Una elección estilosa que no le habíamos visto desde el invierno. El bolso también era un pequeño clutch de piel en el mismo tono. El bolso de Pippa era un clutch a juego de los zapatos también de la marca Jimmy Choo. El bolso de estructura rígida en metal, interiores de piel plateada y recubierto en seda marfil cuenta con broches intercambiables en cristales de Swarovski. Precio del bolso de Pippa: $1,548

Thumbnail de Catalina Salazar. IMÁGENES: Getty, Grosby y Associated Press.