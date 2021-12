Una salsa muy picante para el intercambio navideño y otras recomendaciones de Chica lista

El editor opina: Soy súper amante del picante, y mis amigos lo saben. Por motivo de las fiestas, uno de ellos me regaló una salsa... Ya sé, es bastante extraño y parece un poco insignificante para la época, pero les prometo que es de los mejores regalos que me han dado. Se trata de la salsa TRUFF, que está hecha con chile rojo y esencia de trufa. Es la cosa más deliciosa que he probado. Solo hace falta leer una de las 21,000 reviews positivas que tiene este producto para entender lo bueno que es. Si esta Navidad quieres hacer feliz a algún amante del picante, no te vas a equivocar con esta salsa.