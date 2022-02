El efecto 'And Just Like That' y las recomendaciones de Chica lista

El editor opina: Aunque todavía faltan cinco meses para que llegue el verano, me bastó con sentir un poco de calor para estar físicamente frente a mi computadora, pero mentalmente bajo el sol, caminando en la arena y a punto de meterme al mar..., pero sobre todo rociando en mi cuello el perfume que me encanta.



A mí pónganme enfrente una fragancia que huela a cítricos y entrego todo mi dinero. Por fortuna el de Agatha no es tan caro y puedo decir que cumple su objetivo de hacerme sentir fresca, no todo el día, pero sí al menos durante un par de horas. Son justo las pocas horas que dura el olor sobre mi piel que este perfume no forma parte de mis favoritos (en mi corazón siguen estando el Love de Moschino y Touch Of Pink de Lacoste. Supongo que mi error fue creer que un agua de toilette duraba lo mismo que un agua de perfum.



Igual sigo siendo muy fan de la ropa de esta divertida diseñadora.