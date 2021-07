7 básicos que resolverán todos tus problemas en la playa (Parte 1) | La Insider

Si no no quieres llevar el pelo en un moño y te niegas a ponerte una gorra de skater, opta por un sombrero de playa. Además de evitar que te quemes la cara, este accesorio te ayudará a que, a la hora de tirarte en el camastro, no te aplastes el pelo. Cabe en la bolsa y no se maltrata, sin contar que te da esa elegancia playera que grita: "Estoy de vacaciones, pero mi buen gusto no".