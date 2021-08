Netflix personalizado: 8 trucos que no tenías idea que eran posibles | Todo Que Ver

1. Netflix se fundó en 1997 por Marc Randolph y Reed Hastings.

2. El nombre es la fusión de dos palabras: 'Net', que se refiere a la red de internet, y 'Flicks', que es una forma coloquial de decirle a las películas

3. La idea nació cuando Reed rentó 'Apolo 13' en Blockbuster y olvidó regresarla a tiempo. Cuando por fin lo hizo, debía 4 veces más de lo que le había costado la renta.

4. En la compañía que ideó sería posible quedarte con las películas el tiempo que quisieras.

5. Al inicio Netflix funcionaba como un servicio en el que pagabas una mensualidad por recibir DVD’s; hasta que no regresaras uno, no te mandaban el otro.

6. Lo siguiente fue digitalizar las películas para verlas directamente en la computadora.

7. Lo que cambió todo fue el algoritmo que permitió conocer los gustos de los usuarios.

8. En principio, Netflix transmitió películas y series, hasta que los estudios de cine se dieron cuenta del gran negocio que era, así que aumentaron sus costos de transmisión.

9. Netflix decidió producir su propio contenido ¡y no volver a depender de nadie!

10. Su primera serie original fue 'House of Cards.

11. Después del boom de este servicio de streaming, los estudios crearon sus propias plataformas.