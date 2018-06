Sagitario – Sábado 16 de junio del 2018: culminas exitosamente una ardua tarea

Este fin de semana existen factores que te impelen a actuar y no dejar las cosas para otra ocasión. Por otra parte, la semicuadratura que está ocurriendo te avisa sobre la necesidad de tener más tacto social en tus relaciones con los demás a fin de limar asperezas y evitar malentendidos.

Amor

Salud

Trabajo

Espera soluciones rápidas a una petición laboral, pero al mismo tiempo pon a funcionar tu entusiasmo sagitariano para no comprometer tu estabilidad con algo que pueda solucionarse de una forma tranquila, sin recurrir a abogados o jueces.

Dinero y fortuna



No te precipites y no pongas tus ahorros en manos ajenas, antes de tiempo. Un poco de paciencia no te vendrá nada mal. Eres una persona afortunada, pero confiar demasiado en tu buena estrella puede alejarte de la realidad del momento.