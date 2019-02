Sagitario – Miércoles 6 de febrero de 2019: algo hermoso alegra tu vida

Conquistas el amor y la felicidad con solo desearlo, pero cuidado con los arranques emocionales sagitarianos porque una palabra hiriente tuya podría echar a perder una buena relación amistosa o sentimental. No te dejes llevar por los primeros impulsos y no emitas opiniones sin pensarlas previamente, en otras palabras ¡no hables por hablar!

Amor Una invitación social de última hora es divertida y te pone en contacto con personas alegres entre las cuales podría surgir una amistad futura con muchas posibilidades amorosas. No pierdas esta oportunidad y explora el terreno si en estos momentos no tienes pareja o te sientes en el ánimo de la conquista amorosa. Tu carisma sagitariano está ahora muy acentuado.

Salud Hay una onda ambiental positiva que te ayuda a mejorar de problemas asociados con las vías digestivas. Sin embargo, tendrás que poner de tu parte y no comer por impulsos o gustos sino para nutrirte y mantener tu salud. Los problemas del pasado te deben servir de experiencia.

Trabajo

Si estás envuelto en un proyecto laboral que no acaba de cristalizarse aún y deberás llenarte de paciencia porque no todas las cosas ocurren en la medida de tus deseos. Estás ahora en un buen camino y habrá soluciones y contratos altamente positivos, pero cada paso que des, debes darlo sobre terreno firme y no sobre suposiciones.