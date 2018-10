Sagitario – Martes 23 de octubre de 2018: un nuevo signo, una nueva esperanza

El amor te ronda y este martes es hora de prestarle atención, pero si estás soltero, o soltera, no debes entregarte enseguida a la primera persona que aparece en tu vida porque podrías estar cometiendo un error. Antes de comprometerte, conoce mejor a tu pareja, y evitarás problemas. Este período previo a lo que será tu ciclo de cumpleaños dentro de algunas semanas promete un cambio cualitativo en tu vida amorosa y ya desde estos momentos tendrás la oportunidad de saber lo que mejor te conviene y cómo hacerlo para atraer a tu vida las buenas energías que en estos momentos te están envolviendo.

Trabajo Es un momento bueno para iniciar una actividad diferente si has decidido cambiar de empleo y buscar algo que mejore tus condiciones laborales. Tienes una buena energía cósmica de tu parte, y esto te ayudará a concentrarte en tus metas y a trabajar de forma directa para lograr el éxito.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la disposición sensata con la que abordas los temas más complejos y difíciles.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Sagitario: la susceptibilidad, asumir que si alguien no te ha contactado recientemente es porque tú no le interesas.

¿Qué debo evitar?: no conceder el beneficio de la duda a los demás.

Frase del día: las personas negativas y frustradas siempre encuentran todo mal, nada les parece bien.