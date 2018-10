Piscis – Miércoles 10 de octubre de 2018: superarás los obstáculos exitosamente

En tu vida amorosa estás demasiado sensible y cualquier cosa que interpretes a tu modo puede causarte celos, tristezas o peor aún reacciones bruscas frente a tu pareja que después lamentarías. ¿Lo mejor? Dejar que la vida fluya y no imponerte a ella.

Amor

Salud

No te dejes llevar por los comentarios de quienes están siempre quejándose y en una actitud derrotista y lastimera. Tu optimismo natural acentuado ahora por el tránsito de la Luna en tu elemento te ayudará a vencer obstáculos, pero debes ser firme y alejar de tu vida esas gentes tan negativas.

Trabajo

Mantente alerta y descubrirás que existe un gran potencial en tu trabajo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición. No es fuera de tu empleo donde está el éxito sino en tu propio lugar. Vas a recibir noticias muy alentadoras en ese sentido.

Dinero y fortuna



Cuida el dinero que con tanto esfuerzo has ganado y no lo derroches con amistades las cuales no valen la pena pues solamente te buscan cuando te necesitan. Haz una lista nueva de amistades y mantén solamente a los leales, a los amigos de verdad.