Libra – Miércoles 27 de junio del 2018: te estarás preparando para algo diferente

Un sueño te hará recordar un amante del pasado. Si la experiencia fue agradable no pierdas tiempo, ponte nuevamente en contacto con esa persona, perdona la ofensa y regálate la posibilidad de ser feliz y revivir un amor. Te sientes lleno de energía vital y acometes con éxito trabajos difíciles en este día.

No obstante, pueden surgir contratiempos a mitad de tu jornada laboral y volverte algo desanimado en ese aspecto. Debes planificar todo cuidadosamente pues lo que ahora determines será provechoso en el futuro próximo. No olvides nunca que las circunstancias y situaciones no son las que nos cambian a nosotros sino que somos nosotros con nuestra actitud cotidiana quienes la cambiamos, este día proponte ser muy dichoso.