Leo – Domingo 8 de julio de 2018: una recomendación que debes atender

Actúa con determinación y no te inquietes si algo no sale como anhelas pues lo que se precisa es obrar con resolución, sin vacilar en ningún momento y no perder de vista la cima, que es el sitio al que debes llegar.

Amor

Salud

Trabajo



En este mes de julio querrás trabajar hasta el cansancio. Canaliza esa energía de manera positiva y no la diluyas haciendo cosas que no te incumben, más bien termina lo que has comenzado. Así no desperdiciarás tu tiempo ni tus esfuerzos caerán en saco roto.