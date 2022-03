4 cosas que hacía Facebook y sólo los más 'old' recuerdan (los regalos virtuales eran lindos)

Actualmente, la red social ofrece las reacciones 'me encanta', 'me divierte', 'me asombra', 'me entristece' y 'me enfada', cada una de ellas con su respectivo emoticono, para responder a las publicaciones de otras personas. No obstante, antes había más opciones, por ejemplo la reacción personalizada de la bandera LGBT+, la cual era usada en el mes de junio para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBT. Se desconoce por qué la eliminaron el 1 de julio de 2017.