Escorpión – Lunes 4 de febrero de 2019: te animas a correr ese riesgo

Ahora que estás terminando un ciclo y a punto de comenzar otro con el novilunio de mañana y el inicio del nuevo año chino ves la vida desde otro ángulo y comprendes muchas cosas que no habías entendido, Escorpión.

No impongas tu manera de ver la vida porque eso solamente te causaría problemas y ahora no te conviene buscarte enemigos ocultos en este período en el que podrías atraer envidias y comentarios si no eres prudente y dices lo primero que se te ocurre, creando malentendidos con palabras mal dichas en un mal momento.