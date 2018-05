Entérate del gran susto que Ariadne Díaz pasó con su hijo Diego

"Se me perdió Diego en un elevador. Le picó a todas las teclitas y me decía adiós con la mano y justo cuando lo quise sacar del elevador, se cerró. Yo no sabía qué hacer, casi me desmayo, eran seis pisos y no tenía idea en cuál iba a salir cuando de repente se abrieron las puertas y salió una enfermera con Diego en brazos, llorando", contó Ariadne.