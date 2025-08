¿Qué pasa si miras directamente el eclipse de Sol? Arriesgarte a hacerlo podría costarte caro

¿Qué pasa si miras directamente el eclipse de Sol?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica, en un artículo de su Gaceta del 4 de abril, que “el ojo tiene mecanismos protectores para que la luz del Sol no nos dañe. Algunos son los párpados, las pestañas y las cejas que funcionan como un ‘sombrero’ para los ojos”, exponen. No obstante, ante eventos como los eclipses solares esas protecciones no son suficientes, señalan.