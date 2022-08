¿Quién era Yoo Joo-Eun? La actriz coreana que murió trágicamente a los 27 años

A finales del 2021 el mundo del entretenimiento coreano se estremeció cuando se reveló que Park So-dam, actriz de 'Parasite' tenía un extraño cáncer que la separaba de su carrera.

Casi 8 meses después esa industria vuelve a tener un gran golpe, ya que se reveló que la actriz Yoo Joo-Eun fue encontrada muerta el 29 de agosto del 2022.

La actriz coreana Yoo Joo-Eun que falleció a los 27 años por suicidio

De acuerdo con 'NME', la joven actriz falleció a causa de suicidio, pero las autoridades de Corea del Sur todavía no dan una causa de muerte oficial.

El hermano mayor de Yoo Joo-Eun compartió la noticia del fallecimiento de la actriz a través de su cuenta de Instagram, misma que fue desactivada momentos después.

“El 29 de agosto de 2022, Joo-Eun dejó este lugar y se fue a un sitio más cómodo. Si tiene tiempo, despídase de Joo-eun en su camino”, comentó el hermano según 'Chosun News'.

El medio 'Soompi.com' recuperó la carta de despedida que dejó la actriz Yoo Joo-Eun y la tradujó del coreano al inglés. A continuación podrás leearla integramente en español.

Lo siento por irme primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y Oppa (su hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor vive con valentía. Estaré pendiente de todo. N llores, estarás herido. (refiriéndose a su hermano)

No estoy triste en lo más mínimo en este momento. Me siento resuelta y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo.

He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culparte más. No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que llamen a muchas personas a mi funeral, y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y apoyar a cualquiera que esté pasando por un momento difícil.

Tenía tantas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no fue fácil. No quiero hacer nada más. Eso fue tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer eso es una maldición. Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen.

Y a toda mi amada familia, amigos y mis amores. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y ​​mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme a mí que estaba impaciente. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún entenderás cómo me siento, ¿verdad? Y a todas esas preciosas relaciones que he hecho, especialmente con los maestros, estoy muy agradecida y los respetaba a todos. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la vida. Mamá, papá, los amo. No lloren por favor.

'Chosun News' asegura que el funeral de Yoo Joo-Eun se llevará a cabo el 31 de agosto del 2022 en una sala funeraria del Hospital Universitario Ajou, en la ciudad de Sowon, capital de la provincia de Gyeonggi.

¿Quién era Yoo Joo-Eun? la actriz coreana que falleció trágicamente

Yoo Joo-Eun nació el 3 de mayo de 1995 en Corea del Sur y era considerada como una joven promesa de la actuación, gracias a su rápido ascenso en los doramas (telenovelas coreanas).

En el 2018 tuvo su debut como actriz profesional en la comedia romántica 'Big Forrest', en un pequeño papel secundario. La trama del show seguía a una celebridad arruinada y a un prestamista que terminaron viviendo juntos a las afueras de la ciudad.

Un año después, en el 2019 fue parte del elenco de Joseon 'Survival Period', serie que mostraba la extraña relación entre un repartidor y un atleta de tiro con arco, quienes viajan al pasado para conocer a un famoso guerrero de la época feudal de Corea.

Los fans reaccionan a la muerte de Yoo Joo-Eun

Los fans de Twitter no tardaron en reaccionar a la partida de Yoo Joo-Eun, algunos lamentando la partida de la joven actriz y pidiendo que se encuentre mejor y feliz donde sea que esté.

Otro fan lamentó la muerte de Yoo Joo-Eun, a la vez que recordó que ahora es una miembro más del triste “Club de los 27”, integrado por famosos que mueren a esa edad, como Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Winehouse y Janis Joplin, entre otros.



Por su parte, este otro fan confesó que la noticia de la muerte de Yoo Joo-Eun le había afectado mucho y que nadie merecía terminar sus días de esa forma.

“Absolutamente devastado cuando vi las noticias sobre Yoo Joo-eun. Ninguna persona merece un final como ese. RIP.”

Si necesitas ayuda, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en Estados Unidos, marcando o mandado mensajes de texto al 988. También puedes encontrar más recursos en 988lifeline.org .