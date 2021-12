3 menús (libres de estrés) para la cena de Navidad que tú y tu familia amarán

No es que sea una receta 100 % mexicana; sin embargo, el uso de este refresco para dar sabor y endulzar los platillos sí es una costumbre de dicho país. Mucho ojo: no utilices bebida sin azùcar, ya que el secreto de esta receta está en que los azúcares del refresco no solo endulzan la carne, también le dan espesor y un toque caramelizado a la salsa.