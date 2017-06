'Canelo' ya saborea las arepitas de Shannon de Lima, la ex de Marc Anthony

La modelo venezolana Shannon de Lima reencontró el amor en el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez, quien según presumió la trata "como a una reina".

Divorciada hace cuatro meses del cantante Marc Anthony, Shannon de Lima, de 29 años, y 'Canelo', de 26, confirmaron públicamente su relación este martes, cuando se besaron 'de piquito' durante un evento de promoción del próximo combate del mexicano, en Nueva York.

En entrevista con Gelena Solano, de 'El Gordo y la Flaca', Shannon de Lima, contó que ella le cocina "arepitas" al 'Canelo', quien la consiente "todo el día... Y yo a él".



Shannon y "El Canelo" se conocieron a través de un amigo en común quien es fotógrafo y responde al nombre de Miguel Leone. Con un intercambio de sutiles mensajes en los comentarios de sus fotografías que subían en sus redes sociales, Shannon de Lima y "El Canelo" dejaban entrever que existe entre ambos algo más allá que una amistad. El posible romance entre Shannon y "El Canelo" habría iniciado hace algunas semanas. Shannon compartió una imagen de ella en Instagram donde apareció con una gorra que tiene grabadas las iniciales "CA", las mismas del logo de los productos oficiales de "El Canelo". Shannon de Lima en diciembre de 2016 dio por finalizado su matrimonio con Marc Anthony. Shannon de Lima y el puertorriqueño estuvieron casados durante dos años. Aunque se conocieron en 2011, ellos decidieron darse el sí hasta el 2014. La historia de amor de Shannon y el puertorriqueño finalizó tras el polémico beso que protagonizaron Marc y JLo durante un concierto de los Premios Grammy.

Aunque no le ha enseñado a boxear todavía, su galán, insistió, "me trata como a una reina, me ha hecho cafecito y todo".

Sobre su exmarido Marc Anthony no dijo ni una palabra. Se conoce que como parte del acuerdo de divorcio que se oficializó el pasado febrero, el cantante se comprometió a pagarle 10,000 dólares mensuales, por los próximos tres años, siempre y cuando ella no contraiga matrimonio.

Como su relación con 'Canelo' es de noviazgo, su pensión no se vería en riesgo.

De otra parte, De Lima tampoco se expresó sobre Fernanda Gómez, la exnovia del 'Canelo' Álvarez y quien supuestamente está esperando un hijo del boxeador, quien ya es padre de Emily Cinnamon, fruto de una relación pasada.



