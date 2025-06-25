¿Dónde están los carteles en EEUU? Así avanza el narco mexicano

Los carteles mexicanos están hoy más presentes que nunca en Estados Unidos. Se prometió erradicarlos; en cambio, echaron raíces y construyeron una red que actualmente cubre casi cada estado del país.

Esta expansión no es solo una muestra de su capacidad logística y operativa, sino también un reflejo de la creciente demanda de drogas en el mercado estadounidense y de la complejidad del crimen transnacional.

Dos carteles en particular son los que más se han fortalecido en EEUU: el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde California hasta Florida, y desde Maine hasta Alaska, estos grupos operan de forma silenciosa, pero efectiva. Se han infiltrado en comunidades grandes y pequeñas, adaptándose a los mercados locales y tejiendo redes con pandillas, intermediarios y criminales locales.

No significa que tengan células armadas o que controlen las calles de cada ciudad. Pero sí que tienen operadores, pactos con otras bandas criminales, distribuidores o infraestructura en decenas de metrópolis. Para la DEA, eso ya significa “presencia”. El patrón se mantiene: operar en silencio, sin violencia visible, para no atraer redadas ni investigaciones.

La DEA viene alertando desde 2015 sobre la expansión de estos carteles en EEUU.