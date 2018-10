Nocaut en el PPV y en la T-Mobile por parte de Conor McGregor a Canelo Álvarez

El duelo entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor fue espectacular, no solo en el octágono, fuera de él, en las tribunas y también en sus ventas. El UFC 229 superó los más de 2 millones de PPV y con ello puede presumir un triunfo ante Canelo Álvarez y su segunda pelea en contra de Gennady Golovkin.

El triunfo de la UFC sobre el boxeo no solamente se dio en el Pay Per View, también se dio en las entradas para la T Mobile Arena; para el duelo Canelo vs. Golovkin II se vendieron 16,732 entradas, mientras que para para el UFC 229 se vendieron 20,024 entradas.