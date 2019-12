Vapeo, vaping, 'juuling'... la nueva adicción que tus hijos creen ‘cool’

Los cigarrillos electrónicos de última generación tienen un diseño futurista, parecen memorias USB y casi no huelen.



Memoria USB



Cigarrillo electrónico de última generación

Alto poder adictivo

Desde la irrupción de la marca californiana Juul en el mercado, una buena parte de los vapeadores contienen niveles de nicotina similares a los del cigarrillo tradicional.



Los vapeadores contienen también saborizantes y otros químicos, algunos conocidos y en dosis más bajas que las del cigarrillo convencional. Otros nuevos y potencialmente tóxicos.





También son usados con compuestos activos del cannabis como los aceites de tetrahidrocanabinol (THC) y cannabidiol (CBD), adquiridos en dispensadores autorizados o en el mercado negro.

“Mi hijo me ha dicho que ‘todos’ en su preparatoria tienen un Juul y vapean. No es alguien que esperarías lo usaría así es que, si lo está haciendo, le creo cuando me dice ‘todos’. Los adolescentes no creen que este aparato es dañino. Piensan que es cool”.

Una madre de Maryland envió ese mensaje a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en junio de 2018, después de que su hijo se desplomara en su cuarto: el joven estaba tirado en el piso con los ojos en blanco y el rostro azul, convulsionando. Los paramédicos hallaron un cigarrillo electrónico sabor cool mint debajo del adolescente de 16 años, según su testimonio.

El brote actual de lesiones pulmonares vinculadas a los cigarrillos electrónicos, que ha dejado decenas de muertos y más de 1,000 pacientes, puso en primer plano otro problema de salud alarmante: el creciente número de adolescentes que afirma haber vapeado nicotina. El porcentaje se ha duplicado en los últimos dos años.

Uso de cigarrillos en los últimos 30 días entre estudiantes de: 17-18 años (grado 12) 15-16 años (grado 10) 13-14 años (grado 8)

Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 21.5% este año. Cigarrillo tradicional 40% 20% 0% Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018 Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 21.5% este año. Cigarrillo tradicional 40% 20% 0% Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018 Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 21.5% este año. Cigarrillo tradicional 40% 20% 0% Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018 40% 20% 0% Cigarrillo tradicional Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 21.5% este año. Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018

Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 25.5% este año. 40% 20% 0% Cigarrillo tradicional Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018 Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 25.5% este año. 40% 20% 0% Cigarrillo tradicional Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018 Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 25.5% este año. 40% 20% 0% Cigarrillo tradicional Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018 40% 20% 0% Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 25.5% este año. Cigarrillo tradicional Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018

Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 47.5% este año. 40% 20% 0% Vaping con nicotina Cigarrillo tradicional 1991 2000 2010 2018 Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 47.5% este año. 40% 20% 0% Vaping con nicotina Cigarrillo tradicional 2010 2018 1991 2000 Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 47.5% este año. 40% 20% 0% Vaping con nicotina Cigarrillo tradicional 1991 2000 2010 2018 40% 20% 0% Se prevé que el uso de estos dispositivos aumente un 47.5% este año. Cigarrillo tradicional Vaping con nicotina 1991 2000 2010 2018

Fuente: Encuesta nacional 2018 Monitoring the Future realizada por la Universidad de Michigan.

Los cigarrillos electrónicos llegaron al mercado en 2007 con la promesa de ayudar a los adultos a dejar de fumar, pero en 2014 se convirtieron en el producto con tabaco preferido por los adolescentes. Cuatro años después, el uso de vapeadores con nicotina entre jóvenes se disparó como nunca se había visto en los 44 años del sondeo Monitoring the Future, que pregunta a estudiantes de secundaria y preparatoria sobre su consumo de drogas en los últimos 30 días.

Una buena parte de ellos se convierte en vapeadores habituales. Entre los estudiantes de último año de preparatoria, 1 de cada 10 reportó haber usado cigarrillos electrónicos con nicotina casi todos los días.

El peligroso atractivo de los sabores

La Casa Blanca anunció a mediados de septiembre que buscará prohibir los cigarrillos electrónicos con sabores, incluyendo los mentolados pero excluyendo el sabor tabaco. La medida contribuirá más a reducir la tasa de jóvenes que vapea nicotina que a frenar el brote reciente de lesiones pulmonares, que en su mayoría podrían estar vinculadas al THC, señala Eric Lindblom, director del programa de Control del Tabaco y Legislación sobre las Drogas del O’Neill Institute.

Ninguno de los cuatro sabores preferidos por los jóvenes se asemeja al tabaco. Sabores escogidos por los usuarios de Juul en los últimos 30 días. USUARIOS 12-17 AÑOS Frutas Mango Menta Mentol 26% 25% 16% 5% USUARIOS 18-21 AÑOS Menta Mango Frutas Mentol 32% 31% 22% 2% La mayoría prefiere sabores afrutados o dulces, aromas que podrían ser retirados del mercado próximamente. Ninguno de los cuatro sabores preferidos por los jóvenes se asemeja al tabaco. Sabores escogidos por los usuarios de Juul en los últimos 30 días. USUARIOS 12-17 AÑOS Frutas Mango Menta Mentol 26% 25% 16% 5% USUARIOS 18-21 AÑOS Menta Mango Frutas Mentol 32% 31% 22% 2% La mayoría prefiere sabores afrutados o dulces, aromas que podrían ser retirados del mercado próximamente. Ninguno de los cuatro sabores preferidos por los jóvenes se asemeja al tabaco. Sabores escogidos por los usuarios de Juul en los últimos 30 días. USUARIOS 12-17 AÑOS Frutas Mango Menta Mentol 26% 25% 16% 5% USUARIOS 18-21 AÑOS Menta Mango Frutas Mentol 32% 31% 22% 2% La mayoría prefiere sabores afrutados o dulces, aromas que podrían ser retirados del mercado próximamente. Ninguno de los cuatro sabores preferidos por los jóvenes se asemeja al tabaco. USUARIOS 12-17 AÑOS USUARIOS 18-21 AÑOS La mayoría prefiere sabores afrutados o dulces, aromas que podrían ser retirados del mercado próximamente. Frutas Mango Menta Mentol Menta Mango Frutas Mentol 26% 25% 16% 5% 32% 31% 22% 2% Sabores escogidos por los usuarios de Juul en los últimos 30 días.

Fuente: Sondeo de The Truth Initiative.

Esta nueva generación de cigarrillos electrónicos de sabores son usados en entornos sociales en los que encender un cigarrillo convencional sería mal visto o prohibido. Su diseño ayuda a que pasen desapercibidos en el baño de una escuela o incluso en el salón de clases.

En palabras de un joven de 17 años de Florida que vapeaba Juuls de menta a diario: "Es muy fácil de usar. Los usas en cualquier lado, donde sea, como sea". Los probó cuando se mudó de Venezuela a Estados Unidos en 2015 y "todo el mundo vapeaba".

Otro atractivo de los nuevos cigarrillos electrónicos es que las sales de nicotina que usan los hace menos irritantes que los tradicionales. Es más, muchos adolescentes creen que los cigarrillos electrónicos no tienen nicotina o son inofensivos, cuando ese no es el caso, señala Michael Blaha, director de investigaciones clínicas del Centro Ciccarone para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares.

¿Por qué vapean los adolescentes? Amigos o familiares lo usan 37% Sabores como menta, caramelo, fruta o chocolate 31% Creen que son menos perjudiciales 17% La presión social influye mucho en los jóvenes. ¿Por qué vapean los adolescentes? Amigos o familiares lo usan 37% Sabores como menta, caramelo, fruta o chocolate 31% Creen que son menos perjudiciales 17% La presión social influye mucho en los jóvenes. ¿Por qué vapean los adolescentes? Amigos o familiares lo usan 37% Sabores como menta, caramelo, fruta o chocolate 31% Creen que son menos perjudiciales 17% La presión social influye mucho en los jóvenes. La presión social influye mucho en los jóvenes. ¿Por qué vapean los adolescentes? 37% Amigos o familiares lo usan Sabores como menta, caramelo, fruta o chocolate Creen que son menos perjudiciales 31% 17%

Fuente: National Youth Tobacco Survey (2016).

Estudios también apuntan a que los adolescentes que empiezan a consumir cigarrillos electrónicos son en general más propensos a probar cigarrillos tradicionales, señala Abigail Friedman, profesora en la escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, quien destaca que los cigarrillos convencionales son responsables anualmente de al menos 1 de cada 5 muertes en Estados Unidos. Lo que se desconoce es cuántos habrían probado algún producto con tabaco de todas formas, acota.

Sin apenas control

La escasa regulación también contribuyó a la popularidad de estos cigarrillos entre menores, advierten expertos.

“Ninguna ley federal sobre productos tabacaleros abarcaba a los cigarrillos electrónicos antes de agosto de 2016. La gente se refiere a esa época como el salvaje Lejano Oeste, no había regulación, estaban fuera de control”, dice Lindblom, quien trabajó con la FDA.

Cuando finalmente la agencia obtuvo jurisdicción sobre los cigarrillos electrónicos, restringió la venta a menores y exigió etiquetas con advertencias sobre el uso de nicotina, pero permitió que se siguieran vendiendo productos con sabores. "Pudo haber retirado aquellos productos que eran particularmente atractivos para los niños”, señala Lindblom.

Al día de hoy las compañías de cigarrillos electrónicos siguen en el mercado sin que los riesgos y beneficios de sus productos hayan sido evaluados por la FDA.

“Ya tenemos esta nueva adicción. ¿Qué vamos a hacer al respecto?”

Expertos advierten que hay que considerar todos los productos con tabaco en el mercado. Así se evitaría que las nuevas prohibiciones sobre el cigarrillo electrónico terminen empujando a más adolescentes y adultos al cigarrillo convencional, y es que este último seguiría vendiéndose también con sabores mentolados. Disminuir la cantidad de nicotina en general podría ser una solución para reducir los niveles de adicción, señalan.

“Ya tenemos esta nueva adicción. ¿Qué vamos a hacer al respecto?”, pregunta el cardiólogo Michael Blaha.

En su consulta suele atender a adultos fumadores que consideran vapear para dejar el cigarrillo tradicional, no jóvenes saludables afectados por el uso de cigarrillos electrónicos, pero teme que podría ser “la próxima ola de problemas de salud” en los consultorios.