Estos son los estados más permisivos con las armas de fuego: sus tasas de muerte son hasta cinco veces más altas

Desde 1993, una ley federal obliga a comprobar los antecedentes de quienes compran armas (conocida como 'background check'), pero en 30 estados esto no es requerido cuando la transacción se realiza entre particulares, generalmente por Internet o en ferias.

En la mayor parte del país se puede comprar legalmente un arma a un vendedor particular en shows de armas o por Internet sin una comprobación de antecedentes y sin necesidad de registrarlas.

¿En qué consiste el ‘background check’?

Cuando el comprador acude a un comerciante con licencia, este debe contactar al FBI o a una autoridad estatal para asegurarse que no aparece en un registro de personas que tienen prohibido poseer armas.

A octubre de 2018 en ese registro hay 18.9 millones de personas con antecendentes Comprador Registro de personas que tienen prohibido comprar armas 7.8 millones Inmigrantes indocumentados 5.6 millones Enfermos mentales 3.8 millones Convictos por crímenes graves 1.8 millones | Otros A octubre de 2018 en ese registro hay 18.9 millones de personas con antecendentes Comprador Registro de personas que tienen prohibido comprar armas 7.8 millones Inmigrantes indocumentados 5.6 millones Enfermos mentales 3.8 millones Convictos por crímenes graves 1.8 millones | Otros A octubre de 2018 en ese registro hay 18.9 millones de personas con antecendentes 7.8 millones Inmigrantes indocumentados Comprador 5.6 millones Enfermos mentales 3.8 millones Registro de personas que tienen prohibido comprar armas Convictos por crímenes graves 1.8 millones | Otros

Sin embargo, el sistema de verificación instantánea conocido como NICS, por sus siglas en inglés, tiene deficiencias. Algunos estados han aprobado sus propias leyes pero no hay un proceso federal que garantice que las personas que son añadidas al sistema se deshacen de sus armas, como en casos de violencia doméstica. Además, los estados no están obligados a reportar al FBI cuando uno de sus residentes cae en la categoría de personas que por ley no pueden comprar armas.

Las autoridades tienen tres días para detener la venta. Si se toman más tiempo, la transacción puede seguir adelante.

Más armas que personas

EEUU es el país con la tasa de armas de fuego en manos de civiles más alta del mundo. El segundo país es Yemen.

Rusia 12.3 | 100 EEUU 120.5 | 100 Yemen 52.8 | 100 Tasa de armas por cada 100 habitantes 0-5 5-10 10-30 30-50 50-75 >75 ARMAS (en millones) India 71.1 EEUU 393,3 China 49.7 Pakistán 43.9 Rusia 17.6 Comparado con países de mayor población, EEUU multiplica por cinco el número de armas de India y por 8 las de China. POBLACIÓN (en millones) India 1,342.5 EEUU 326,5 China 1,388.2 Rusia 143.4 Pakistán 196.7 Rusia 12.3 | 100 EEUU 120.5 | 100 Yemen 52.8 | 100 Tasa de armas por cada 100 habitantes 0-5 5-10 10-30 30-50 50-75 >75 ARMAS (en millones) India 71.1 EEUU 393,3 China 49.7 Pakistán 43.9 Rusia 17.6 Comparado con países de mayor población, EEUU multiplica por cinco el número de armas de India y por 8 las de China. POBLACIÓN (en millones) India 1,342.5 EEUU 326,5 China 1,388.2 Rusia 143.4 Pakistán 196.7 Rusia 12.3 | 100 EEUU 120.5 | 100 Yemen 52.8 | 100 Tasa de armas por cada 100 habitantes 0-5 5-10 10-30 30-50 50-75 >75 ARMAS (en millones) POBLACIÓN (en millones) India 1,342.5 India 71.1 Comparado con países con mucha más población, EEUU multiplica por cinco el número de armas de India y por 8 las de China. EEUU 393,3 EEUU 326,5 China 49.7 China 1,388.2 Pakistán 43.9 Rusia 17.6 Rusia 143.4 Pakistán 196.7

Fuentes: GunPolicy.org de la Universidad de Sidney; GunsToCarry.com; Ari Freilich, Giffords Law Center; Pew Research Center; Buró Federal de Investigaciones (FBI); Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Para visualizar la distribución de los estados con respecto a sus tasas de muerte y suicidios con armas de fuego cruzamos la información del sitio de la Universidad de Sidney GunPolicy.org con la clasificación de estados de acuerdo a su permisividad hacia las armas de GunsToCarry.com, que toma en cuenta las regulaciones estatales como las que obligan a realizar una revisión de antecedentes en todos los casos de compraventa de armas, tiempos de espera para finalizar las transacciones y los permisos que se requieren para portarlas. El gráfico muestra la correlación entre ambas.