Estas disposiciones de la regulación crearon un gran agujero en la protección de esta trabajadora. Además de Carlos Candelario, otros dos bebés nacieron con malformaciones pocas semanas después, reportó el diario The Palm Beach Post, el primero en dar a conocer este caso. Las madres de los tres bebés vivían en el mismo campo propiedad del empleador y a escasos pies de distancia. Todas habían piscado tomates en los mismos cultivos en Carolina del Norte y Florida pertenecientes a la empresa Ag-Mart. Ninguna de estas mujeres había sido informada de que las áreas habían sido rociadas con pesticidas.

El diario The Palm Beach Post abrió su portada del 13 de marzo de 2005 con la historia de exposición a pesticidas de Francisca Herrera en las granjas de Ag-Mart. “La gente ha mencionado que quizás lo que nos pasó tiene que ver con los químicos. Pero realmente no sé nada de eso. Me gustaría entenderlo”, les declaró entonces Herrera. Andrés Rivera/Univision

El segundo niño, Jesús Navarrete, nació el 4 de febrero de 2005 con la mandíbula poco desarrollada. Varios medios reportaron que sobrevivió. El tercer niño nació el 6 de febrero de 2005, pero murió tres días después por “masivos defectos de nacimiento”, cuenta el periódico. Incluían labio y paladar hendido, ausencia de órganos sexuales visibles y un solo riñón. “Son defectos muy raros, así que cuando ves dos exactamente iguales piensas que la causa es la misma”, nos explicó Reigart en una entrevista.

“Quiero que la gente entienda que los pesticidas pueden generar consecuencias desastrosas”, dijo Carlos Candelario a Univision Noticias. En la imagen, cuando apenas era un bebé. Federica Narancio/Univision

El pediatra nos contó que los abogados de la empresa solo pudieron darle una lista general de los agentes químicos que habían sido aplicados en los campos en que Francisca trabajó. Con esa información, en su análisis Reigart encontró que algunos de los plaguicidas mencionados habían sido vinculados con defectos de nacimiento —similares a los de Carlos y los otros niños— en estudios experimentales con animales. El especialista recuerda su encuentro con abogados de la empresa. “Me miraron y me dijeron: ‘El hecho de que ocurra en animales no quiere decir que pueda ocurrir en la gente’. Les respondí que por supuesto eso no era cierto, porque toda la regulación para el uso de pesticidas se basa en la experimentación en animales y si ellos muestran efectos, entonces no se otorgan las licencias”. En 2005, las autoridades sanitarias y agrícolas de Carolina del Norte y Florida investigaron la exposición a pesticidas de Francisca y las otras madres en un periodo fundamental para el desarrollo fetal. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ayudaron a las agencias locales en el proceso. Para hacer su análisis, utilizaron los registros de la empresa sobre los pesticidas que se aplicaron y las fechas y campos en los que trabajaron. Pero los datos entregados por Ag-Mart y los recabados por las autoridades estaban incompletos, lo que no les permitió a las agencias demostrar la relación entre la exposición de Francisca y los defectos de nacimiento de Carlos. Esta fue una de las limitaciones enumeradas en su reporte del caso, publicado en la revista médica Environmental Health Perspectives. A pesar de eso, aseguraron que el caso mostró la necesidad de reducir la exposición a pesticidas entre trabajadores del campo y los riesgos de no seguir las instrucciones de la etiqueta. Tras un acuerdo entre la familia y la empresa productora de tomates Ag-Mart, en 2008 Carlos recibió un fideicomiso que cubrirá sus gastos de por vida.

El abogado de la familia Candelario, Andy Yaffa, con Carlos y uno de sus hermanos. La imagen está pegada en su oficina. Yaffa destaca la “valentía” de la madre de Candelario para buscar ayuda aún cuando todavía residía en viviendas de la empresa: “Cuando los conocí, se hizo evidente muy, muy rápido, que debía hacer algo para protegerlos”. Federica Narancio/Univision

El caso copó titulares en la prensa local y nacional. Le permitió a los activistas sumar evidencias para demostrar por qué era importante tener una regulación con mayores protecciones para los campesinos, como las que se lograron en 2015, 11 años después de que naciera Carlos. Incluyeron que los entrenamientos debían realizarse cada año, que los empleadores debían notificar si un campo era rociado y en cuánto tiempo podían entrar los trabajadores. También se les ordenó mantener un registro detallado de los pesticidas aplicados. En su declaración jurada sobre el caso de Candelario, el toxicólogo Kenneth Rudo, también consultado como experto, dijo: “He hecho esto por más de 18 años (...) Este es probablemente el caso más fuerte que he visto, tanto por la duración de la exposición como por la falta de protecciones, que causó efectos adversos en el desarrollo para el hijo de una madre que trabajaba en el campo”.

Francisca Herrera, madre de Carlos. Está dedicada completamente al cuidado de Carlos desde que nació. Antes de ganar el caso, asegura que la familia “batallaba” para mantenerse mes a mes. Incluso vivieron unos dos meses en un albergue para personas sin hogar porque no podían pagar la renta. Cuenta que nadie quería contratar a su esposo por temor a una demanda. Federica Narancio/ Univision