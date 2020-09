Las niñas suicidas de El Salvador

“Todavía yo me reprocho, ¿por qué solo a mí me pasan cosas así? ¿Por qué después de tanto sufrir, venirme a pasar eso? ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho? Créame que por ratos a mí me dan ganas de quitarme la vida porque esto no es vida”, se lamenta, trabada por el llanto. “Pero me pongo a ver a mis hijos y yo digo, ‘¿qué van a hacer ellos sin mí?’”.

Sus hijos de 7 y 5 años le han dado ánimo en los peores momentos, como cuando cruzaron el río Bravo en noviembre para llegar a Estados Unidos. Desde la llanta donde iban encaramados, los niños le gritaban: “Mami, aquí vamos nosotros, agarre fuerza”. Frases como esa la han mantenido viva. En EEUU pidieron asilo y ahora esperan una respuesta.