N+ Univision 23 Dallas

Óscar Isidro, de 25 años, fue hallado muerto en una localidad cercana a Dallas días después de desaparecer el 12 de enero, tras enterarse de la deportación de su padre y la detención migratoria de su hermana durante su proceso de asilo. La familia, que también enfrentó intentos de extorsión durante la búsqueda, vive ahora entre el duelo y la incertidumbre por la posible deportación de su hija.
“Amo a mi hija tal como es; nos ha dado grandes alegrías pese a su condición”, expresó Roxana, madre de Rosie, quien vive con SYNGAP1, un trastorno genético poco común causado por la ausencia de una proteína esencial para el adecuado desarrollo neuronal.También puedes ver: Jardinero sobreviviente de cáncer sospecha que Roundup causó su enfermedad
Coca Cola pausó la producción de Topo Chico Mineral Water por ajustes en su fuente en México. En Texas, la reducción de envíos ya se refleja en tiendas con inventario irregular. Esto es lo que se sabe sobre el desabasto y cuándo podría normalizarse.