N+ Univision 23 Dallas

Tras deportación del padre y detención de su hermana, joven desaparece y es encontrado sin vida

Óscar Isidro, de 25 años, fue hallado muerto en una localidad cercana a Dallas días después de desaparecer el 12 de enero, tras enterarse de la deportación de su padre y la detención migratoria de su hermana durante su proceso de asilo. La familia, que también enfrentó intentos de extorsión durante la búsqueda, vive ahora entre el duelo y la incertidumbre por la posible deportación de su hija.