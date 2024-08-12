Chiquis Sin Filtro: cuándo y dónde ver la serie de Chiquis en ViX

ViX, el principal servicio de streaming en español a nivel mundial, anunció Chiquis Sin Filtro, un programa que sigue de cerca la vida de la exitosa cantante, compositora, empresaria, productora ejecutiva y figura influyente.

¿Cuándo se estrena Chiquis Sin Filtro y dónde verla?

YA puedes disfrutar de los primeros capítulos en el plan Premium de ViX, con dos episodios nuevos disponibles cada viernes. Además, el primer episodio estará accesible en ViX Gratis.

¿Quién es Chiquis?

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis, hija de la icónica cantante Jenni Rivera, ha logrado construir una sólida carrera en la industria musical. Desde su debut en 2014, ha lanzado varios álbumes exitosos y ha ganado múltiples premios, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la música regional mexicana. Además de su carrera como cantante, Chiquis es una empresaria exitosa, autora y productora ejecutiva, consolidándose como una mujer multifacética que ha sabido labrarse su propio camino en el mundo del entretenimiento.

¿Qué podemos esperar de Chiquis Sin Filtro?

Chiquis Sin Filtro ofrece una mirada íntima y sin precedentes a la vida de Chiquis. A lo largo de esta serie, los espectadores serán testigos de cómo Chiquis ha alcanzado el éxito, destacándose por su determinación y habilidades. Su ingenio, sentido del humor y ética de trabajo revelan lo cómoda que se siente en su propia piel y todo lo que ha logrado hasta ahora.

Desde su hogar en Los Ángeles hasta cada parada de su gira por Estados Unidos y México, Chiquis Sin Filtro muestra a una mujer enfrentándose a los desafíos diarios que pocos imaginan. La serie también explora su relación con su familia y la gestión de conflictos entre los integrantes de ls dinastía Rivera. Además, los espectadores serán parte de los preparativos de su boda, culminando en el episodio final donde Chiquis logra cumplir dos importantes metas en su vida personal y profesional. Su historia promete ser inspiradora y conmovedora.

La vida de Chiquis no ha estado exenta de controversias, especialmente en lo que respecta a su familia. Los pleitos y diferencias con algunos de sus familiares han sido temas recurrentes en los medios de comunicación. Chiquis Sin Filtro no rehúye de estos temas, ofreciendo a los espectadores una visión honesta y sin censura de cómo Chiquis maneja los conflictos familiares y las críticas públicas. A lo largo de la serie, se explora su rol como la hermana mayor de la dinastía Rivera y cómo equilibra su vida personal con las expectativas y presiones que conlleva pertenecer a una familia tan mediática.



La serie Chiquis Sin Filtro es una producción de JK Media Group y B usy Bee Productions, dirigida por Melissa Bidwell. Mirtha Miranda es la showrunner, con Tuti Loor como productora, y Chiquis también participa como productora ejecutiva.