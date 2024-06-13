5 momentos que han marcado la historia de Angelli en Vivir de Amor

En Vivir de Amor, Kimberly Dos Ramos da vida a Angelli del Olmo, una joven valiente y decidida que pasó por una tragedia que marcó su vida.

Desde pequeña, tuvo que enfrentar el rapto de su hermana y la muerte de su padre. A pesar de las dificultades, ha logrado salir adelante y tomar las riendas de su familia y del restaurante que su padre les dejó como legado.

La vida de Angelli toma un giro inesperado cuando su hermana Rebeca, interpretada por Gala Montes, regresa para vengarse y destruirle la vida.

De ese momento, Angelli se encuentra en una lucha constante por proteger a su familia y encontrar la felicidad.

Cinco momentos que han marcado la historia de Angelli en Vivir de Amor

Angelli y Rebeca se reencuentran accidentalmente

AL principio de la historia mientras Rebeca recorría los sitios por donde paseó junto a su familia cuando era una niña, un carro por poco la atropella. Dentro del vehículo viajaba Angelli, la hermana de Rebeca, quien cruzó miradas con ella sin poder reconocerla, esto cambiaría sus vidas para siempre.

La boda de Angelli y José Emilio

A pesar del escándalo que Mónica realizó en la ceremonia y de una trampa de Rebeca, Angelli y José Emilio lograron sellar su amor en compañía de amigos y familiares. Felices celebraron su boda seguros de que nada destruirá su cariño.

Angelli descubre que José Emilio le fue infiel con Rebeca

La nueva trampa que Rebeca tendió funcionó a la perfección, pues tras darle un somnífero a José Emilio, Angelli recibió el golpe más grande al corazón. La villana logró que su rival encontrara a su esposo entre sus brazos y ella se marchó destrozada.

Angelli descubre que Rebeca es su hermana Frida

Al saber que Rebeca fue adoptada por sus papás, las dudas se apoderaron de Angelli, quien de inmediato fue al panteón para buscar más datos sobre su rival. Al estar frente a la tumba de la hija de Antonio y Alma, la joven supo que Rebeca en realidad es su hermana Frida.

Angelli sufre un terrible accidente