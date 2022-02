Vencer el Pasado llegó a su final: ¿Renata sobrevivió? Estos son 8 momentos cumbre del desenlace

Luego del acuerdo que hizo con Ulises para continuar con su amor sin promesas que no pudieran cumplir, Mariluz regresó a su pueblo para visitar a su familia. Su mamá se alegró infinitamente al verla, pero no así su papá. Él continuaba culpándola por la difusión de sus fotos íntimas en internet y hasta la echó nuevamente de su casa. Mariluz esta vez no se quedó callada y se defendió con toda su dignidad. Una vez que escuchó a su hija, le pidió perdón y retomaron la relación que un día se quebró.