Sebastián Yatra ante el reto de ser, por primera vez, conductor de Premios Juventud y encender la noche con su música

“A mi más bien me ha sorprendido bastante la perseverancia de Univision”, dice, “también los recursos que han usado para sacar esto delante en estos tiempos tan difíciles. Y me emociona ser presentador. Me pone muy nervioso, pero me ilusiona sacar estos premios adelante y ver como será el resultado final porque es un reto para todos; todos nos estamos saliendo de nuestra zona de confort”.