Premios Juventud 2022: Los mejores momentos de la fiesta en los ultimos años

En 2013 'La Diva del Bronx' se encargó de abrir la pista de Premios Juventud en compañía de Pitbull, interpretaron un medley que incluía los temas 'On the Floor', 'Dance Again', 'Live It Up' y 'Don't Stop the Party'. Los fans de ambos artistas no deban crédito de verlos juntos en nuestro escenario.