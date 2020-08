A un año de haberse convertido en solista, Llane inundará Premios Juventud 2020 de su romanticismo

La vida no ha sido siempre benevolente con Llane, el cantante colombiano que actualmente triunfa con su bolero 'Como antes' y que este jueves 13 de agosto se presenta en Premios Juventud. Cuando era un niño a su padre lo asesinaron en Colombia y, el año pasado el cáncer le arrebató la vida a su madre, con quien mantenía una relación muy estrecha. No obstante, él opta por no centrarse en el lado triste de cada situación, al contrario.

“ Cada cosa que nos sucede y nos duele, nos deja una lección. La muerte de mi padre, aunque fue un dolor muy tenaz, me enseñó a que se puede encontrar paz en medio del sufrimiento, aunque perdonar es más difícil que buscar una venganza. Yo pude lograr lo primero. Creo que todo lo que nos pasa en la vida tarde o temprano produce un milagro, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. ”.

La pérdida de su madre, dice, lo dejó lleno de gratitud. “Tenía 29 años, eso quiere decir que la tuve todo ese tiempo. ¡Qué bendición! Y pienso en lo duro que ha sido para todos aquellos que ni siquiera tuvieron una madre. Yo todavía la tengo presente con sus enseñanzas, tuve mucho tiempo para aprender de ella y hacer recuerdos bonitos. Tengo las paces con la muerte porque entiendo que es parte de la vida”.





De ella atesora muchas lecciones, especialmente dos: ser agradecido y la importancia de hacerse un buen nombre. “Yo crecí en el municipio de Zabaneta, un pueblo grande. Cuando mi mamá caminaba por la calle, todo el mundo la saludaba con cariño. Cuando murió el pueblo entero fue a su funeral. Ella dejó huella en el pueblo porque hizo el bien por todos. Quisiera que cuando yo no esté, la gente me vea de esa manera”.

El cantante, que en realidad se llama Juan David Castaño, quiere lograr esa meta a través de su arte y para eso está rescatando la música romántica. Su más reciente grabación 'Como antes', es un bolero de la vieja escuela con un twist moderno.

“Está inspirado en la vida real. Creo que mucha gente se sentirá identificada con ese sentimiento: añorar estar con esa persona que te ha ayudado a creer en el amor y con una música que lo mismo le llega a los abuelos que a los más jóvenes”.

Cuenta que grabar el video fue toda una odisea: “Debido a todo esto del coronavirus lo tuvimos que hacer ¡a control remoto! Es decir: el director lo dirigió por Facetime desde su celular y en vez de todo un equipo de producción, sólo pudieron estar tres personas presente”.

Además, para hacer todo mucho más seguro, cambiaron la locación y terminó grabándose en su propio apartamento. Esto no fue algo sencillo para un hombre soltero, pues el video se desarrolla entre muchos velos y velas. “Cuando terminamos, tuvimos que recoger toda esa tela que estaba colgando por toda la casa”, dice riéndose y agrega con picardía: “Lo que no devolví fueron las velas ¡hay que aprovecharlas”.

Después de grabarlo vino el anuncio de su presentación a Premios Juventud: “Estoy muy emocionado. Todo es muy diferente: llegar al Hard Rock con mascarilla, no es fácil, sobre todo cuando uno es cantante”. Y bromea: “¡Espero que para cantar el jueves nos la podamos quitar!”.

A un año de haberse separado de la agrupación Piso 21, Llane reconoce que ese desprendimiento ha sido una de las decisiones más difíciles de toda su vida: “El proceso de aprender a ser solista ha sido todo un reto, mentiría si digo que uno no tiene altibajos. Este año ha sido como una montaña rusa, pero me levanto positivo y me gusta agradecer mucho, para no concentrarme en lo que falta”.

Su método para encarar las adversidades es “poniéndoles la mejor cara”. Esto lo logra “haciendo todo lo que me ayude a sentirme mejor: hacer ejercicio, alimentarme bien, tener la actitud de un ganador aunque haya días en que me siento perdedor. Todos tenemos esos momentos, pero en vez de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? Debemos decir: ¡ Pero si me pasan otras cosas buenas! Así logramos que cada buena noticia se convierta en algo increíble. Mira hace como un año yo estaba pensando si lanzaba mi carrera como solista, y ahora estoy grabando con Andrés Cepeda y con Fonseca, y hasta cantando en Premios Juventud. Es como para decir ¡Dios mío!".



