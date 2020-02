Tras su doble nominación a Premio Lo Nuesto, Sofía Reyes declara: "Nunca había estado tan emocionada por vivir".

Los nervios de aquella primera vez en que Sofía Reyes llegó a Premio Lo Nuestro eran tan fuertes que, ahora confiesa, llegó a sentir que "no sabía ni quién era". Afortundamente desde el 2015 ha regresado tantas veces a este evento que para ella ahora es como un reencuentro familiar.

“ PLN fue de mis primeros premios, literalmente. Siento que hemos vivido juntos, estos premios y mi carrera. Y siempre es padre regresar y saludar a todos los amigos que están en la misma industria conmigo, en el mismo tren que yo, encontrarnos siempre es muy bonito”.

La intérprete de '1,2,3', tiene dos nominaciones por su canción 'R.I.P.', la cual ya lleva 300 millones de streams y views en las diferentes plataformas. “Lo cañón con esta canción es que habla mucho de cómo dejar ir todos tus miedos y todas las cosas que no te permiten crecer ni seguir adelante, o amarte a ti mismo”.

Además de la satisfacción de que el público la esté escuchando, su también creadora dice que ese tema le dio la alegría de trabajar con la cantante brasileña Anitta, y la británica Rita Ora. “Fue impresionante, la verdad. A ellas les tengo mucha admiración y agradecimiento, y para tener esta canción con ellas de verdad que es un sueño hecho realidad”, explicó.

Asegura que deseaba grabar 'R.I.P.' con una cantante que tuviera la personalidad y cultura completamente diferentes a la de ella. Y a falta de una encontró a dos. Con Anitta, dice, eran amigas desde hace tres años, pero a Rita la conoció el mismo día de la grabación en el estudio. La química fue inmediata. Cero celos, cero rivalidades, cien por cien profesionalismo y pura música.

"Lo que me di cuenta con Rita es que ella está donde está porque de verdad trabaja muchísimo. Ella, en todos los sentidos, ama lo que hace y es una persona completamente respetuosa, sonriente, agradecida, o sea, tiene una energía tan bonita. En ningún momento se queja, le encanta, y eso me parece muy padre¨".

Para Anitta también solo tiene elogios: “Lo que más me gusta de ella es lo auténtica que es y lo poco que le importa lo que la demás gente diga. Ella es Anitta y ya está. Y para mí eso es maravilloso¨"

¿Y cómo es Sofía Reyes?

Ella se describe así: “Tengo 24 años y ha sido cien por ciento un proceso bien padre el encontrarme a mí como persona, como artista. En lo creativo tengo muy claro mi sonido y todo lo que me gusta, y lo que está por venir me emociona más que nunca, y me da mucha paz”.

Además se siente en su mejor momento: “Nunca me había sentido con tanto poder hacia mí misma, es bien padre. Me conozco en todos los sentidos y no puedo esperar por lo que viene. Nunca había estado tan emocionada por vivir, literalmente”.

Parte de esa emoción, dice, viene de que por fin aprendió a tomarse tiempo para ella y para asimilar que la base de todo en la vida depende de un elemento muy importante: el amor.

“En el mundo hay muchísima falta de amor y al final del día me he dado cuenta de que todo se resume en el amor. Comenzando por el amor por uno mismo, porque si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Hay mucha falta de amor propio y creo que eso crea todos estos issues (conflictos) que tenemos alrededor”.

Con casi 2 millones de seguidores en Instagram, Sofía está consciente de que el público, sobre todo los jóvenes, la ven como una líder y no quiere fallarles. “Es una responsabilidad que me encanta tener y que siento que he venido al mundo para tener, por eso es el constante trabajar en mí misma para saber cómo ser mejor persona, y que la gente que me siga pueda absorber eso de mí”, detalló.