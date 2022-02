Los 11 momentos inolvidables de Premio Lo Nuestro 2022

El artista apareció con la cara cubierta para acompañar a O'Neill sobre el escenario y sorprendió a todos cuando’ . No obstante, el boricua no la cantó y pasó a ‘El Incomprendido’ para cerrar con ‘Gracias’ al lado de Pedro Capó.Inmediatamente después recibió el Premio A La Excelencia Urbana y no contuvo las lágrimas, pues fueron sus hijos quienes le entregaron el galardón. Por último, a pesar de las noticias de su retirada, Farruko anunció que a partir de ahora se mostrará al mundo su mejor versión. El cantante ha dado un cambio a su vida para dedicarse a la religión, pero no se despidió definitivamente. Con un emotivo discurso se acordó de la mala situación que está viviendo alguien muy cercano a él y del ataque de Rusia a Ucrania: "El mundo se enfría", declaró.Lee aquí el discurso completo de Farruko